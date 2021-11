Arles Museon Arlaten - Musée de Provence Arles, Bouches-du-Rhône « Toi, moi et les roses » Museon Arlaten – Musée de Provence Arles Catégories d’évènement: Arles

**Un petit manuel du bien vivre ensemble sur la terre à l’usage des “extrangers” !** En prévision du développement prochain du tourisme extragalactique, une extrasociologue est chargée d’étudier les humains et leur fonctionnement social pour établir un petit manuel à l’usage des nouveaux touristes. Un spectacle participatif (oui, oui, elle a besoin de votre participation) et **un voyage amusant dans les stéréotypes que nous entretenons, consciemment ou non, sur nous-mêmes et sur les autres.** Ce spectacle est proposé dans le cadre des ** »Premiers dimanches du mois »**, occasion mensuelle de découvrir le musée autrement, avec des propositions originales et une gratuité complète. Le Museon Arlaten vous propose une conférence-spectacle de Rosalba Rizzo – Cie Khoros. But du jeu : concevoir un petit-manuel du bien vivre ensemble à destination de touristes inter-galactiques. Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

