### **”Toi, moi et les roses”** Petit manuel du bien vivre ensemble sur la terre à l’usage des “extrangers” ! En prévision du développement prochain du tourisme extragalactique, une extrasociologue est chargée d’étudier les humains et leur fonctionnement social pour établir un petit manuel à l’usage des nouveaux touristes. Un spectacle participatif (oui, oui, elle a besoin de votre participation) et un voyage amusant dans les stéréotypes que nous entretenons, consciemment ou non, sur nous-mêmes et sur les autres. Ce spectacle est proposé dans le cadre des “Premiers dimanches du mois”, occasion mensuelle de découvrir le musée autrement, avec des propositions originales et une gratuité complète. Renseignements au 04 13 31 51 99 ou [info.museon@departement13.fr](mailto:info.museon@departement13.fr) Le Museon Arlaten vous propose une conférence-spectacle de Rosalba Rizzo – Cie Khoros. Un petit-manuel du bien vivre ensemble à destination de touristes inter-galactiques. Pour tous publics. Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

