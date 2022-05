TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: 34000

Montpellier

TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Montpellier, 25 juillet 2022, Montpellier. TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Montpellier

2022-07-25 – 2022-07-27

Montpellier 34000 Ne manquez pas TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER les 25, 26 et 27 juillet 2022 de 19 à 22h sur la place de l’Hôtel-de-Ville de Montpellier. La programmation sera dédiée à la musique électronique anglaise avec un dj’s par soir (au lieu de 2 habituellement). Les organisateurs veulent faire vivre l’ambiance des clubs Anglais. Plus d’informations à venir Ne manquez pas TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER les 25, 26 et 27 juillet 2022 de 19 à 22h sur la place de l’Hôtel-de-Ville de Montpellier. https://lefestival.eu/reservations/ Ne manquez pas TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER les 25, 26 et 27 juillet 2022 de 19 à 22h sur la place de l’Hôtel-de-Ville de Montpellier. La programmation sera dédiée à la musique électronique anglaise avec un dj’s par soir (au lieu de 2 habituellement). Les organisateurs veulent faire vivre l’ambiance des clubs Anglais. Plus d’informations à venir Montpellier

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 34000, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement 34000

Montpellier Montpellier 34000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Montpellier 2022-07-25 was last modified: by TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Montpellier Montpellier 25 juillet 2022 34000 montpellier

Montpellier 34000