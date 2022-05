Together We Cycle Salon-de-Provence, 14 mai 2022, Salon-de-Provence.

Together We Cycle Place Jules Morgan Cineplanet Salon-de-Provence

2022-05-14 18:30:00 – 2022-05-14 23:00:00 Place Jules Morgan Cineplanet

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’Aprovel organise une soirée exceptionnelle au cinéma Cineplanet de Salon De Provence avec la diffusion du film documentaire « Together We Cycle » du réalisateur néerlandais Gertjan Hulster.



Après « Why We Cycle » en 2018 qui exposait pourquoi les néerlandais roulaient à vélo, « Together We Cycle » explique quant à lui comment s’est fait la transition de l’utra domination de la voiture au vélo au cours des années 70.



Un film documentaire de 1h 10 très efficace et qui vient nous convaincre encore plus, s’il était besoin, de réduire la place de l’automobile à Salon De Provence pour laisser davantage de place aux mobilités actives et notamment le vélo.

Projection, discussion, dédicace

contact@aprovel.org https://aprovel.org/together-we-cycle

