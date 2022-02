«Together We Cycle», projection-rencontre avec Stein van Oosteren Cinéma Lux, 2 avril 2022, Caen.

«Together We Cycle», projection-rencontre avec Stein van Oosteren

Cinéma Lux, le samedi 2 avril à 19:00

**Partout en France, l’épidémie de Covid-19 aura provoqué un fort développement de la pratique du vélo en ville. Comment aller plus loin ? À l’invitation du Collectif Normandie Vélo, Chantiers communs vous propose de clore cette quatrième édition avec Stein van Oosteren, l’un des principaux ambassadeurs du vélo en France, pour une balade autour des aménagements cyclables puis une projection-rencontre autour du film Together We Cycle.** Pratique du vélo depuis le covid. Publication des résultats du barometre. Formation du collectif régional en 2021. Au delà des choix individuels, question politique. Transformer la ville, transformer la vie – stein. Néerlandais installé en France, Stein van Oosteren est porte-parole du Collectif Vélo Île-de-France. En développement depuis plusieurs années, la pratique du vélo comme mode de déplacement au quotidien a connu une forte accélération au sortir du confinement du printemps 2020. Au-delà du volet sanitaire, développer la pratique du vélo apparaît aujourd’hui comme une réponse efficace à de nombreux sujets actuels : améliorer la qualité de l’air, rendre la mobilité moins coûteuse et développer l’activité physique, réduire l’étalement urbain et rendre les centres-villes plus vivants. Autour du film Together We Cycle, documentaire retraçant le développement des politiques cyclables aux Pays-Bas, venez rencontrer Stein van Oosteren, l’un des principaux ambassadeurs du vélo en France, invité par le Collectif Vélo Normandie, et discuter de la place du vélo demain, à Caen comme partout en Normandie. En présence de Stein van Oosteren et des représentants de la Ville de Caen, du Collectif Vélo Normandie et de la Maison du vélo. En partenariat avec l’association Vent d’Ouest.

Tarif unique 4€ (billetterie : chantierscommuns.fr)

Découvrez «Together We Cycle», une histoire des politiques cyclables aux Pays-Bas, avant une rencontre avec Stein van Oosteren, l’un des principaux ambassadeurs du vélo en France.

Cinéma Lux 6 avenue Sainte Thérèse, Caen Caen Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T21:00:00