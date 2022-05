«Together We Cycle», projection-rencontre avec Stein van Oosteren à l’Académie du Climat à Paris Académie du Climat à Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Académie du Climat à Paris, le mercredi 18 mai à 19:00

La pratique du vélo comme mode de déplacement au quotidien a connu une forte accélération ces dernières années à Paris et ailleurs. Au-delà du volet sanitaire, développer la pratique du vélo apparaît aujourd’hui comme une réponse efficace à de nombreux défis actuels : le vélo est léger, peu cher, silencieux, il permet de lutter contre la pollution et la sédentarité. A l’issue de la projection, venez discuter avec Stein van Oosteren, porte parole du Collectif Vélo Ile-de-France, et conférencier. ### [**Inscriptions**](https://www.helloasso.com/associations/mieux-se-deplacer-a-bicyclette/evenements/projection-together-we-cycle) Le film “Together We Cycle” (Gertjan Hulster), retrace le développement du système vélo aux Pays-Bas. Avec la participation de Stein van Oosteren, porte-parole du Collectif Vélo Ile-de-France. Académie du Climat à Paris 2 Place Baudoyer, 75004 Paris Paris Quartier Saint-Gervais Paris

2022-05-18T19:00:00 2022-05-18T22:00:00

