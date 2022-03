Together at Last – Exposition de Natasha Caruana les arts au mur artothèque Pessac Catégories d’évènement: Gironde

du vendredi 8 avril au samedi 18 juin à les arts au mur artothèque

_Together at Last_ retrace le parcours artistique de Natasha Caruana. En puisant dans ses archives personnelles ou dans les méandres des internets, l’artiste visuelle anglaise détermine comment chaque étape de sa vie de femme fait oeuvre. Animée par la perpétuelle remise en question de son statut d’épouse et de jeune mère, Natasha Caruana considère ses questionnements intimes et sentimentaux comme autant de points de départ et de supports à la création. Son approche originale, performative et ludique, vise à la déconstruction des schémas traditionnels autour du couple. En travaillant sur des sujets autobiographiques récurrents comme l’amour, la trahison, les fantasmes, Natasha Caruana s’implique tout entière dans une démarche caractérisée par un engagement total aux accents résolument féministes. **Audrey Hoareau** Commissaire de l’exposition Directrice du CRP/ Centre Régional de la Photographie Hauts-de-France _Dans le cadre de « Vivantes ! » un programme d’expositions se déployant en Nouvelle-Aquitaine de 2020 à 2022, initié et coordonné par le FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA. Des oeuvres de Denis Roche, choisies par Natasha Caruana et Audrey Hoareau dans la collection du FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA, sont_ _présentées à l’artothèque en écho à l’exposition._ **Programmation culturelle** * Vernissage de l’exposition 07.04.2022 à 19h En présence de l’artiste et de la commissaire de l’exposition * Rencontre 09.04.2022 à 15h Avec l’artiste et la commissaire de l’exposition * Bordeaux-Pessac, deux expos à bon train! 30.04.2022 de 14h à 17h Parcours croisé entre l’exposition du Frac Nouvelle-Aquitaine MECA et celle des arts au mur artothèque * Visite “Un autre regard” 30.04.2022 de 14h à 17h Visite de l’exposition commentée par Edith Maruéjouls, géographe du genre

Entrée libre / Programmation culturelle sur réservations

