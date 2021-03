L'Île-Rousse Collège Pascal Paoli 20220 Ile-Rousse L'Île-Rousse TODOS HERMANOS Collège Pascal Paoli 20220 Ile-Rousse L'Île-Rousse Catégorie d’évènement: L'Île-Rousse

TODOS HERMANOS Collège Pascal Paoli 20220 Ile-Rousse, 23 mars 2021-23 mars 2021, L'Île-Rousse. TODOS HERMANOS

du mardi 23 mars au vendredi 26 mars à Collège Pascal Paoli 20220 Ile-Rousse

Le projet fait suite à une reflexion/débat en classe d’espagnol sur le thème de la fraternité. Sommes-nous tous frères ? La différence est-elle une limite ou un atout? Les adolescents (14 ans- classe de 3ème) créent des affiches afin de promouvoir la solidarité entre les peuples de la terre. Ils sont invités à imaginer des slogans en espagnol et à les associer à des illustrations sous forme de collages, dessins personnels, montages virtuels ou tout autre procédé créatif en rapport avec le thème. Les affiches seront exposées au collège afin de sensibiliser les autres élèves à la tolérance et à la différence. Les slogans seront diffusés dans le cadre du concours. Les affiches seront également publiées sur le site nternet de l’établissement.

Entrée libre

Création d’affiches en espagnol pour promouvoir l’unité entre les peuples Collège Pascal Paoli 20220 Ile-Rousse 8 route de Calvi 20220 Ile-Rousse L’Île-Rousse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T08:00:00 2021-03-23T17:00:00;2021-03-24T08:00:00 2021-03-24T17:00:00;2021-03-25T08:00:00 2021-03-25T17:00:00;2021-03-26T08:00:00 2021-03-26T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: L'Île-Rousse Autres Lieu Collège Pascal Paoli 20220 Ile-Rousse Adresse 8 route de Calvi 20220 Ile-Rousse Ville L'Île-Rousse