2022-10-22 – 2022-10-22

6.8 EUR Gustave est un homme qui s’est retrouvé trop vite dans un monde froid, gris et triste et a laissé sa folie lui échapper. Il ne reconnaît plus ce monde défiguré par un poison invisible et décide de faire resurgir ce qui lui a été pris avec le peu qu’il lui reste, de créer un univers absurde, éphémère et fragile, où ses souvenirs et ses fabulations lui permettent de retrouver ses merveilles et, peut-être, sa liberté.

Chronique d’une disparition annoncée.

Gustave est un gars normal, un homme perdu. Un homme trop attaché aux choses du passé, qui s’est lancé dans une quête trop grande : la recherche de Léon, papillon disparu il y a 20 ans, son ami.

