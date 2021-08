Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde Today is a beautiful day – Youness Aboulakoul / Cie Ayoun La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Today is a beautiful day – Youness Aboulakoul / Cie Ayoun

La Manufacture CDCN, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:00

La Manufacture CDCN, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:00

[ DANSE ] Today is a beautiful day ———————————— Youness Aboulakoul / Cie Ayoun —————————— ### jeu. 20 janvier 20h ### env. 45 min Physique ou psychique, réelle ou symbolique, la violence fait vibrer nos corps, des pores de la peau jusqu’aux tréfonds de l’âme. Comment la violence nous habite-t-elle et continue-t-elle à vibrer dans le sujet même qu’elle soumet ? C’est cette résonance intime, cette trace enfouie, que Youness Aboulakoul vient activer sur scène avec Today is a beautiful day. Dans cette performance à la frontière de la danse et des arts visuels, il engage son corps en-dehors de tout tapage, à l’abri des brutalités, à rebours des clichés, dans une minutieuse déconstruction sensible pour créer un espace ouvert à l’interprétation. — • dans le cadre de Trente Trente / rencontres de la forme courte — + d’infos par ici >> [Today is a beautiful day](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/today-is-a-beautiful-day-soiree-danse-trente-trente-youness-aboulakoul-classdate20-jan-2022/)

trente trente : tarif plein 18€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune / tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

Physique ou psychique, réelle ou symbolique, la violence fait vibrer nos corps, des pores de la peau jusqu'aux tréfonds de l'âme.

2022-01-20T20:00:00 2022-01-20T20:45:00

