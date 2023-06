Balade dans les pas d’Alexis de Tocqueville Tocqueville, 29 juillet 2023, Tocqueville.

Parcours d’environ 7 km autour du village de Tocqueville, agrémenté d’anecdodes sur la vie du village et celle de son plus illustre habitant : Alexis de Tocqueville. Départ et arrivée dans le parc du château.

Goûter offert à l’arrivée..

2023-07-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-29 17:00:00. .

Tocqueville 50330 Manche Normandie



A 7 km walk around the village of Tocqueville, with anecdotes about the life of the village and that of its most illustrious inhabitant: Alexis de Tocqueville. Start and finish in the château grounds.

Snack offered on arrival.

Un paseo de 7 km por el pueblo de Tocqueville, con anécdotas sobre la vida del pueblo y la de su habitante más ilustre: Alexis de Tocqueville. Salida y llegada en el recinto del castillo.

Aperitivo a la llegada.

Etwa 7 km lange Strecke rund um das Dorf Tocqueville, gespickt mit Anekdoten aus dem Leben des Dorfes und seines berühmtesten Einwohners: Alexis de Tocqueville. Start und Ziel im Schlosspark.

Kostenloser Imbiss bei der Ankunft.

