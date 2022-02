Tocqueville : Approche sociologique de la démocratie Espace Andrée Chedid, 7 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Espace Andrée Chedid, le jeudi 7 avril à 19:30

Par Éric Letonturier, maître de conférences, Université de Paris Sorbonne/CERLIS. La démocratie a-t-elle vécu ? Est-elle malade ? Nombreux sont désormais ceux qui, d’horizons divers, répondent par l’affirmative et sont tentés par des formes politiques plus autoritaires ou qui, à l’opposé, réclament l’extension de ses principes par des modalités plus directes, participatives voire référendaires par exemple. Au début du XIXe siècle, Tocqueville est l’un des premiers à avoir brossé tout en contraste le tableau de la démocratie, de ses forces et vertus à ses risques et exigences propres. Égalité et individualisme ont ainsi pour pendants le désintérêt pour la chose publique, le conformisme et le matérialisme… C’est donc déjà à la démocratie « adulte », aux problématiques et paradoxes qui la travaillent, que Tocqueville nous convie de façon très actuelle

Après un cycle consacré aux sociologies contemporaines sous le prisme des rapports sociaux, nous nous intéressons cette saison aux fondateurs de la sociologie.

