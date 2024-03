Toccata l’église luthérienne Saint-Marcel Église luthérienne Saint-Marcel Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif plein: 25€

Tarif réduit: 15€ (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans)

Concert du virtuose italien Sandro de Palma, qui aborde le plaisir de « toucher le clavier », chez Jean-Sébastien Bach, Cimarosa et Scarlatti.

Premier prix du Concours international Casella à 19 ans, le pianiste italien ­Sandro de Palma fait une carrière internationale qui l’amène à la Philharmonie de Berlin, au Wigmore Hall de Londres ou encore au festival de la Roque d’Anthéron. Il excelle dans le répertoire germanique, qu’il aborde avec une sensibilité et une pureté qui évoquent le jeu de Michelangeli. Il abordera le plaisir de « toucher le clavier », qui exulte chez Jean-Sébastien Bach mais aussi chez ses contemporains et en particulier Cimarosa et Scarlatti.

Programme

O. Respighi, Antiche danze

J.-S. Bach, Concerto pour clavier BWV 973, d’après Vivaldi

D. Cimarosa, 5 Sonates

J.-S. Bach, Concerto pour clavier BWV 974, d’après Marcello

D. Scarlatti, 4 Sonates

Église luthérienne Saint-Marcel 24 rue Pierre Nicole 75005

Contact : https://www.bachavec.com/programme-2023 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552077582589 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552077582589 https://www.billetweb.fr/pro/bachavec

DR Sandro De Palma