Randonnée pédestre des Joyeux Randonneurs du Val de Dronne allée du Camping le Pré sec, 16 mai 2023, Tocane-Saint-Apre.

Randonnée pédestre organisée par l’association des Joyeux Randonneurs. Départ à 14h, allée du camping du Pré sec. Sans réservation. Gratuit. Ouvert à Tous.

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 . .

allée du Camping le Pré sec

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walking tour organized by the association of Joyeux Randonneurs. Departure at 2pm, alley of the Pré sec camping. No reservation required. Free of charge. Open to all

Recorrido a pie organizado por la asociación Joyeux Randonneurs. Salida a las 14h, callejón del camping Pré sec. No es necesario reservar. Gratuito. Abierto a todos

Wanderung, organisiert von der Vereinigung « Joyeux Randonneurs » (Fröhliche Wanderer). Start um 14 Uhr, Allee des Campingplatzes Pré sec. Ohne vorherige Reservierung. Kostenlos. Offen für alle

Mise à jour le 2023-04-19 par Val de Dronne