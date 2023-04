Randonnée pédestre des Joyeux Randonneurs du Val de Dronne allée du Camping le Pré sec, 9 mai 2023, Tocane-Saint-Apre.

Randonnées pédestres organisées tous les mardis, et 1 samedi sur 2 par l’association des Joyeux Randonneurs. Départ des randonnées à 14h – Sans réservation. Gratuit. Ouvert à Tous.

2023-05-09 à ; fin : 2023-05-09 . .

allée du Camping le Pré sec

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hiking organized every Tuesday and every other Saturday by the association of Joyeux Randonneurs. Departure of the hikes at 2pm – Without reservation. Free of charge. Open to all

Paseos organizados todos los martes y sábados alternos por la asociación Joyeux Randonneurs. Salida de los paseos a las 14.00 horas – No es necesario reservar. Gratuito. Abierto a todos

Wanderungen, die jeden Dienstag und jeden zweiten Samstag von der Vereinigung « Joyeux Randonneurs » organisiert werden. Start der Wanderungen um 14 Uhr – Ohne Reservierung. Die Teilnahme ist kostenlos. Offen für alle

