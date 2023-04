Club lecture, 22 avril 2023, Tocane-Saint-Apre.

Club lecture – Gratuit sur inscriptions. Venez partager votre dernière lecture favorite ou prendre des idées pour vos futures lectures.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Book Club – Free with registration. Come and share your latest favorite read or get ideas for your future readings

Club de lectura – Gratuito previa inscripción. Venga y comparta su última lectura favorita o coja ideas para futuras lecturas

Leseclub – Kostenlos nach Anmeldung. Teilen Sie Ihre letzte Lieblingslektüre oder holen Sie sich Anregungen für Ihre zukünftige Lektüre

Mise à jour le 2023-03-21 par Val de Dronne