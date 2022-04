TOC TOC, 18 mars 2022, .

TOC TOC

2022-03-18 – 2022-03-18

Prenez six patients atteints de TOC différents, une salle d’attente, un médecin qui n’arrive jamais, une secrétaire dépassée et vous obtenez, sans aucun doute, un huit-clos surprenant et totalement hilarant ! 93% des personnes interrogées avouent avoir au moins un TOC, et vous ?

Le plus gros succès de Laurent Baffie sur scène au 3T !! Mention spéciale pour ce spectacle coup de cœur et tout public !

Durée : 1h15

dernière mise à jour : 2022-04-08 par