Médiatheque Diois Vercors à Die, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30

Toc toc toc ? c’est comme une promenade. C’est comme un spectacle à tiroirs. C’est comme un trésor pour soi. C’est comme partir à l’aventure tous ensemble. Toc Toc Toc ? On tend l’oreille, on observe, on fredonne, on rêvassonne… Un spectacle tout en douceur, plein de rythmes et de surprises, pour se bercer… et se réveiller ! Par Claire Alauzen.

Sur inscription

Médiatheque Diois Vercors à Die 2 avenue de la Division du Texas 26150 Die Die Drôme



