Toc, Toc, Toc ! médiathèque de Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Toc, Toc, Toc ! médiathèque de Bassens, 13 mai 2022, Bassens. Toc, Toc, Toc !

médiathèque de Bassens, le vendredi 13 mai à 10:30

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors quisurgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitage. Un tendre voyage à travers les saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4saisons et des classiques de la littérature jeunesse comme « La Grenouille à grande bouche » et « La Moufle ».

Séance scolaire

Théâtre de papier et Pop-Up par la Compagnie ChambOule TOuthéâtre médiathèque de Bassens rue du 8 mai 1945 33530 bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T10:30:00 2022-05-13T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu médiathèque de Bassens Adresse rue du 8 mai 1945 33530 bassens Ville Bassens lieuville médiathèque de Bassens Bassens Departement Gironde

médiathèque de Bassens Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Toc, Toc, Toc ! médiathèque de Bassens 2022-05-13 was last modified: by Toc, Toc, Toc ! médiathèque de Bassens médiathèque de Bassens 13 mai 2022 Bassens Médiathèque de Bassens Bassens

Bassens Gironde