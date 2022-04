Toc, Toc, Toc ! Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages, des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, des bruits qui se font entendre… Toc Toc Toc est un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, toc, toc, qui est derrière la page ? Un spectacle en musique, un théâtre visuel et poétique en papier pour surprendre petits et grands par la Compagnie Chamboule Touthéâtre. Deux représentations pour les tout-petits à partir de 1 an. Sur inscription.

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T10:30:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T11:30:00

