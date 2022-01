Toc, Toc, Toc – Cie ChambOule TOuthéâtre Salle des fêtes,Prauthoy Le Montsaugeonnais Catégories d’évènement: Haute-Marne

LE MONTSAUGEONNAIS

Toc, Toc, Toc – Cie ChambOule TOuthéâtre Salle des fêtes,Prauthoy, 30 mars 2022, Le Montsaugeonnais. Toc, Toc, Toc – Cie ChambOule TOuthéâtre

Salle des fêtes, Prauthoy, le mercredi 30 mars à 11:00

Organisé avec le soutien de la médiathèqe départementale de la Haute-Marne. Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un tendre voyage à travers les saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de la littérature jeunesse comme « La grenouille à grande bouche » et « La moufle ».

Entrée libre sur réservations

Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de la littérature jeunesse Salle des fêtes,Prauthoy Place Du Crey 52190 Prauthoy Le Montsaugeonnais Prauthoy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T11:00:00 2022-03-30T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, LE MONTSAUGEONNAIS Autres Lieu Salle des fêtes,Prauthoy Adresse Place Du Crey 52190 Prauthoy Ville Le Montsaugeonnais lieuville Salle des fêtes,Prauthoy Le Montsaugeonnais Departement Haute-Marne

Salle des fêtes,Prauthoy Le Montsaugeonnais Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-montsaugeonnais/

Toc, Toc, Toc – Cie ChambOule TOuthéâtre Salle des fêtes,Prauthoy 2022-03-30 was last modified: by Toc, Toc, Toc – Cie ChambOule TOuthéâtre Salle des fêtes,Prauthoy Salle des fêtes,Prauthoy 30 mars 2022 Le Montsaugeonnais Prauthoy Le Montsaugeonnais Salle Des Fêtes

Le Montsaugeonnais Haute-Marne