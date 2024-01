Toc Toc Toc c’est l’hiver Elisa Queneutte Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement, mercredi 28 février 2024.

Retrouvez « Toc Toc Toc c’est l’hiver » par Elisa Queneutte au Muséum d’Histoire Naturelle.Enfants

L’hiver ? Déjà ? M’y attendais pas !



Les personnages de notre histoire se préparent pour le grand repos, celui où on reste au chaud, lové dans sa coquille, caché dans son cocon … C’est l’hibernation.



Mais avant de se blottir, pourquoi ne pas faire la fête pour dire bonjour à l’hiver ou au revoir à ses amis ?



Un arbre nu, un chant, des feuilles, du vent. Mais aussi un accordéon, une théière et un moulin à musique. Voilà de quoi rythmer la saison froide et la rendre aussi chaleureuse qu’un feu de cheminée !



Un spectacle dans le cadre de l’exposition « Nuit » du Muséum d’histoire naturelle.



Elisa Queneutte

A partir de 3 ans

Avec L’Éolienne MCE Production .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 09:30:00

fin : 2024-02-28



