Brasparts Brasparts Brasparts, Finistère Toc, Toc, Toc Brasparts Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

Finistère

Toc, Toc, Toc Brasparts, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Brasparts. Toc, Toc, Toc 2021-07-03 – 2021-07-03

Brasparts Finistère Brasparts Un livre, un tapis, un raconte tapis !

Toc, Toc, Toc est une séance de lecture pour les enfants de 3 à 8 ans accompagnés d’un adulte qui se déroulera à Brasparts le samedi 3 juillet à 15h30 à la bibliothèque municipale.

Un transport gratuit est disponible.

Renseignements : 07 89 73 83 05 +33 7 89 73 83 05 Un livre, un tapis, un raconte tapis !

Toc, Toc, Toc est une séance de lecture pour les enfants de 3 à 8 ans accompagnés d’un adulte qui se déroulera à Brasparts le samedi 3 juillet à 15h30 à la bibliothèque municipale.

Un transport gratuit est disponible.

Renseignements : 07 89 73 83 05 dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Brasparts, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Brasparts Adresse Ville Brasparts lieuville 48.30137#-3.95554