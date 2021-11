Toc Toc Scène Prévert, 19 novembre 2021, Joinville-le-Pont.

Toc Toc

du vendredi 19 novembre au dimanche 28 novembre à Scène Prévert

Le Docteur Stern, de renommée mondiale, est l’un des plus grands spécialistes dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs appelés “TOC”. Il ne consulte que très rarement en France. C’est ainsi que six personnes se retrouvent à bavarder dans sa salle d’attente, ayant dû attendre de nombreux mois pour obtenir cette fameuse consultation. L’heure tourne mais l’éminent neuro-psychiatre n’arrive toujours pas, bloqué apparemment à Francfort par les aléas du transport aérien. Les patients décident alors de tromper l’ennui en essayant de mieux se connaitre et finalement se livrent tour à tour dans une sorte de répétition. Coprolalie, Gilles de la Tourette, Arithmomanie, Nosophobie, Toc de vérification, Incapacité à marcher sur les lignes… Les TOC s’entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet de ce docteur qu’on n’en finit pas d’attendre. **Une pièce drôle, une histoire de tolérance et d’amitié** * **Vendredi 19 et 26 novembre à 20h30** * **Samedi 20 et 27 novembre à 20h30** * **Dimanche 21 et 28 novembre à 18h30** _Tarif plein 10 € / Tarif duo 15 € / Tarif réduit 6 € (- 18 ans)_ _Renseignements et réservations : 06 64 19 37 11_ [_**www.lesbaladinsdejoinville.fr**_](http://www.lesbaladinsdejoinville.fr)

Deux ans après leur dernière représentation, les Baladins remontent sur les planches de la Scène Prévert avec Toc Toc, une comédie piquante écrite par Laurent Baffie.

Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne



2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T22:00:00;2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:00:00;2021-11-21T18:30:00 2021-11-21T20:00:00;2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:00:00;2021-11-28T18:30:00 2021-11-28T20:00:00