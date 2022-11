Toc Toc Noël ! Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Toc Toc Noël ! Aix-en-Provence, 17 décembre 2022, Aix-en-Provence. Toc Toc Noël !

Bouches-du-Rhne EUR 7 7 Alice et son copain Matéo sont voisins. Pour s’amuser, ils égrènent les mois de l’année et s’arrêtent à Novembre : « Noël ! Déjà ? ». Le Géant magasin est prêt à les accueillir.

Vite, pas une minute à perdre ! Les vœux au Père Noël, le calendrier de l’avent, l’achat du sapin, les décorations, la dinde, la bûche, les petits fours…

C’est une course folle pour être prêt le 25 décembre. Le facteur croule sous les lettres, le sapin sous les guirlandes et les boules, le frigo est en surpoids.

