TOC TOC La Comédie de Lille Lille, vendredi 19 avril 2024.

TOC TOC Une pièce de théâtre hilarante 19 avril 2 mai La Comédie de Lille

Six personnes atteintes de Tocs (Troubles Obsessionnels Compulsifs) se retrouvent dans la salle d’attente d’un médecin renommé. Il y a Sasha, la grande gueule ; Frédérique, le mesuré ; Elie, la stressée ; Charlie, la timide. Il y l’hypocondriaque, celui qui ne peut pas marcher sur les lignes et celle qui dit tout en deux fois. Six patients que tout oppose, réunis pour une même chose l’espoir d’une thérapie miracle avec le Grand Docteur. Et si la solution à leur maladie ne se trouvait pas là, entre les Femme Actuelle de la table basse, les chaises inconfortables, et ce Docteur en retard…

Une pièce de Laurent Baffie.

