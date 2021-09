Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Toc, toc… Entre si tu l’oses ! Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Toc, toc… Entre si tu l’oses ! Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 1 octobre 2021, Batz sur mer. Toc, toc… Entre si tu l’oses !

du vendredi 1 octobre au dimanche 7 novembre à Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer

Jeu des différences pour les 4-6 ans. En autonomie avec présence obligatoire d’un adulte. Une vieille maison abandonnée… Depuis des années rien n’a bougé ! Est-elle vide ou habitée ? Pour vérifier il faut y aller. Alors entre dans le jeu, et ouvre bien les yeux ! Accès au musée pour les détenteurs d’un passe sanitaire valide, port du masque obligatoire (modalités d’accueil pouvant évoluer selon le règlement en vigueur).

Public

Jeu des différences pour les 4-6 ans. En autonomie avec présence obligatoire d’un adulte. Une vieille maison abandonnée… Depuis des années rien n’a bougé ! Est-elle vide ou habitée ? Pour vé… Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T12:30:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T17:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T17:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T12:30:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T17:00:00;2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T12:30:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T17:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:30:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T12:30:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T12:30:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T17:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:30:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T17:00:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T12:30:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T17:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T12:30:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T17:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T12:30:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T17:00:00;2021-10-14T10:00:00 2021-10-14T12:30:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T17:00:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T12:30:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T17:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:30:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T17:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T12:30:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T17:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T12:30:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T17:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T12:30:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T17:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T12:30:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T17:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:30:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T12:30:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T12:30:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:30:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T12:30:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T12:30:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T12:30:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T12:30:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T12:30:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T12:30:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T12:30:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T12:30:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T12:30:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T12:30:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Adresse Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer