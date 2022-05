Toc Toc, 6 mai 2022, .

Toc Toc

2022-05-06 – 2022-05-06

Soirée théâtrale « Toc Toc » de Laurent Baffie.



Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou Toc. Les six personnes qui bavardent dans sa salle d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir une consultation. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre, bloqué à l’étranger par un retard d’avion. Alors pour s’occuper, ces patients aux maux atypiques, vont discuter, apprendre à se connaitre et même tenter une thérapie de groupe… évidemment ponctuée par leurs incroyables et incontrôlables tocs. Dans cette comédie bien rythmée, ces maladies méconnues unissent les personnages dans la douleur, face à une société qui les rejette et ne les comprend pas. Ces anti-héros aux caractères si différents vous feront rire et vous attendriront, parce qu’ils ne sont pas si loin de vous finalement.



Si votre toc est d’applaudir un bon spectacle, applaudissez de tout cœur. Une comédie pleine de tendresse, à consommer sans avis médical.

Festi Comédies : Théâtre “Toc Toc”.

