Tobrouk Le Melville Paris, 27 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 27 octobre 2023

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Une énergie ravageuse anime Antoine et Eliot, dont le piano et la darbouka se répondent en des rythmes éfreinés .

Tobrouk est un duo de Jazz Ethno et Musique latine, mêlant piano et percussions. Antoine Dumas, au piano et Elliot Frésil aux percussions (Derbouka/Cajon) vous invitent au voyage des Caraïbes au Moyen Orient

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

Contact :

Tobrouk