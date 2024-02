Tobie Lolness Projection / atelier autour de la série Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, mercredi 28 février 2024.

Tobie Lolness Projection / atelier autour

de la série Explorez l’univers fascinant de Tobie Lolness lors

d’une projection spéciale en partenariat avec le

festival Séries Mania OFF ! Mercredi 28 février, 17h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation via la billetterie en ligne

Cette série, née de l’imagination de Timothée de Fombelle et acclamée pour son récit captivant et ses visuels exceptionnels, vous entraînera dans un monde miniature où Tobie défie les lois de la nature pour sauver son peuple !

Après la projection, rejoignez-nous pour un atelier inspiré de l’univers de la série !

Dans le cadre du « off » du festival Series Mania.

Sur réservation, via la billetterie en ligne : https://my.weezevent.com/tobie-lolness-projectionatelier-autour-de-la-serie-series-mania-off

V’Lille Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)