Haute-Garonne . Vous êtes un fan de sport dont le coeur bat pour le ballon oval et le Stade ?

Vous êtes un inconditionnel du ballon rond et du TFC ? Venez assister à un match amical d’exception mi-foot / mi-rugby opposant les anciens du Stade et du TFC au profit de l’association “Un Maillot pour la Vie”. Cet événement est organisé par la Jeune Chambre Economique de Toulouse, incubateur de leaders citoyens, l’amicale des anciens du Stade Toulousain et le TFC. Tous les bénéfices de la billetterie de la journée et les dons collectés seront reversés à l’association “Un Maillot Pour La Vie” pour réaliser les rêves des enfants. Au programme de cette journée pleine d’énergie et de générosité : – Le Match

– Mi-temps Foot

– Mi-temps Rugby Touché

– Et bien sûr, l’après-match :

– Remise du Trophée Revault / Kunavore créé par le Lycée Airbus

Vivez une expérience sportive et humaine avec les anciens joueurs du Stade Toulousain et du TFC au stade Ernest Wallon au profit des enfants hospitalisés.

