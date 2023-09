Cet évènement est passé Regards d’Artistes sur l’Urbanisme #8 To6 Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Regards d’Artistes sur l’Urbanisme #8 To6 Tourcoing, 15 septembre 2023, Tourcoing. Regards d’Artistes sur l’Urbanisme #8 15 et 16 septembre To6 EXPOSITION COLLECTIVE // DU 15 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE R.A.U est un programme de résidences de création initié par le Groupe A – Coopérative culturelle et Ville renouvelée. Chaque année depuis 2015, des artistes sont invités à arpenter les grands projets urbains aménagés par Ville renouvelée et à proposer leurs visions des métamorphoses urbaines en cours ou passées. Le programme interroge les mutations du territoire du Nord-Est de la métropole Lilloise à travers les créations des artistes susceptibles de s’inscrire plus tard dans l’espace public. Avec : Samuel Buckman, Alexis Deconinck, Joëlle Jakubiak, Anne Le Deist, Antoine Liebaert, Johan Parent, Lionel Pennings.

Commissariat d’exposition : Pascal Marquilly

Production : Groupe A – Coopérative culturelle, Ville Renouvelée >> Vendredi 15 Septembre – 18h30

Vernissage en présence des artistes

Bar assuré par Amandine Moritz

Buffet assuré par Luca >> Du 16 Septembre au 13 Octobre

Visites les mercredis, vendredis et samedis de 14h00 à 18h00, visites guidées sur réservation à l’adresse : contact@groupeacoop.org To6 59 rue de l’Union 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:contact@groupeacoop.org »}] La chaufferie de la Tossée, symbole patrimonial du passé industriel du quartier de l’Union, est aujourd’hui un lieu culturel hybride qui propose de manière transitoire, des événements, des expositions, des animations… Ce lieu est géré par Ville Renouvelée, aménageur du quartier de l’Union La chaufferie est située entre la rue de Roubaix et la rue des Cinq voies à Tourcoing. Pour s’y rendre en métro : L2, arrêt Carlier – 12 minutes à pieds. Pour s’y rendre en bus : L4, Arrêt Tossée. Sur le GPS : 59 Avenue de l’Union, 59200, Tourcoing, des places de parking sont disponibles derrière le bâtiment. Accès pour les personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

