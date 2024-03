Tō Yō + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, mardi 25 juin 2024.

Rendez-vous au Molotov le 25 juin pour le concert de Tō Yō + Guest.

Tō Yō

[Psych Pop / Acid Rock JP]



Tō Yō, le quatuor psychédélique basé à Tokyo, s’inscrit dans le contexte du rock psychédélique japonais, qui a une longue et riche histoire, mais incorpore également dans sa musique les sensibilités des jeunes vivant à Tokyo aujourd’hui.



Le son de Tō Yō est à la fois unique mais familier, tout en étant émouvant. “Notre son psychédélique est tantôt violent, tantôt naïf”, explique le chanteur et guitariste Masami Makino, “mais nous pensons aussi que notre son est destiné à éveiller les sens les plus primitifs afin de sublimer la montée de l’âme et ses impulsions incontrôlables.”



Tō Yō est un groupe porteur d’une vision ambitieuse, il n’est donc pas surprenant que certaines de ses plus grandes influences soient connues pour leurs visions complexes et révolutionnaires ; Far East Family Band, J. A. Seazer et Jimi Hendrix figurent tous dans la liste des influences les plus importantes du groupe. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25 20:30:00

fin : 2024-06-25

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

