L'Intermédiaire, le samedi 12 mars à 21:00

L’Intermédiaire et les Muddy Paws sont heureux de vous annoncer un super concert, purement local, avec leurs amis d’Odd Beast et Rats Don’t Sink !!! Quoi de mieux que de siroter une bonne pinte devant des groupes qui jouent live juste pour vous ? En plus à cette occase, les Rats Don’t Sink mettront en ligne leur dernier EP, 4 titres avec des featuring dont on vous garde précieusement le secret jusqu’au 12 Mars Qui sait ? Peut-être même qu’ils seront là pour vous les chanter en live

5€

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille

2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T23:59:00

