Switchblade ! – par les Clashettes TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-15 20:30 – 22:20

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Théâtre. Dans chaque femme vit une histoire mouvante, aimante ou douloureuse, tragique et extraordinaire. Ici, ce sont des femmes ordinaires, des femmes fortes et fragiles à la fois. De celles qui n’abandonnent jamais. Cinq comédiennes s’emparent de ces destins, de ces personnages ordinaires, patibulaires et sensibles, pour ces confessions de femmes à l’arme blanche. “Switchblade !“ est un spectacle à cran d’arrêt, noir, rayonnant. Un polar sexy et féminin, sous fond de rock’n’roll. D’après l’ouvrage de Marion CheminAdaptation et mise en scène : Meriem GabouScénographie : Meriem Gabou et Vincent ChapeauAvec Catherine Blouin, Maud Drean, Meriem Gabou, Emmy Houssais et Lila Quignon Public : à partir de 14 ans. Durée : 1h50 Représentations les 14 et 15 mars 2024 à 20h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/