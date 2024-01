Un mondo di sole – Festival Eurofonik TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 9 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 17:30 – 18:15

Gratuit : non 8 € Réservation :- en ligne sur eurofonik.fr/billetterie- par téléphone au 07 69 95 22 83 – du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Spectacle bilingue pour très jeune public (de 6 mois à 5 ans ) Avec « Un mondo di sole », Carla Santicchia propose une promenade poétique, contée et chantée, dans la vie d’un enfant. À travers le langage du corps, de la voix parlée, du chant, des bruitages accompagnés par moments par des instruments de percussion, l’imaginaire se déploie dans un univers épuré. Naître, rencontrer un papillon, s’étonner sous la pluie, laisser le vent chatouiller ses oreilles, apprivoiser la peur… grandir, dans une langue d’ici et une d’ailleurs. Avec Carla Santicchia : jeu et chant Durée : 45 minutes Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://eurofonik.fr/