Jaouen sans les Rouflakets TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 8 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-08 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

De la chanson, du théâtre et de l’humour. Jaouen est devenu papa. Du coup ça change tout. Enfin pour lui, parce que pour nous, pas grand-chose. Il vient chanter des chansons écrites, difficilement, au stylo, parler de l’amour, nous en donner, nous en prendre, pour le faire circuler. Il nous fait part de ses tribulations de père entre deux chansons. Bref on le retrouve une nouvelle fois pour rire, pour chanter, pour s’émouvoir… C’est un peu comme si Yves Duteil était accompagné par Sexy Sushi ou Guy Béart par Daft Punk, en différent quand même. de et par Jaouen Letourneux Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/