Les comptines de Kikobert TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, jeudi 7 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-07 15:00 – 15:40

Gratuit : non 10 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert de comptines originales qui font la part belle aux animaux !Kikobert nous affirme via ses chansons pétillantes que les escargots sont des marathoniens en puissance, que les hippopotames sont des percussionnistes hors pair ou encore que les poules sont des mathématiciennes redoutables. Un joli moment à partager avec nos bambins ! Une version du spectacle dédiée au très jeune public. Avec Nicolas Berton au chant et au ukulélé, Morvan Prat au ukulélé basseÉcrit par Nicolas Breton Concerts du 5 au 8 mars 2024 :à 10h30 – public à partir de 6 mois – durée : 30 min.à 15h00 – public à partir de 3 ans – durée : 40 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/