Nous sommes d’ailleurs et d’ici – Femmes et hommes de Châteaubriant TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, jeudi 7 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-07 20:30 –

Gratuit : oui Réservation conseillée : – 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Lecture. L’ouvrage « Nous sommes d’ailleurs et d’ici – Femmes et hommes de Châteaubriant » rassemble l’histoire de 77 personnes qui, venues d’ailleurs, vivent ou ont vécu à Châteaubriant. Ces femmes et ces hommes racontent leur voyage migratoire : ce qui les a poussés à quitter leur pays, les conditions du voyage, l’accueil à l’arrivée et leur vie à Châteaubriant. Des témoignages écoutés, recueillis, retranscrits et parfois traduits, par l’association Rencontres qui donne à voir ce que ces femmes et ces hommes ont vécu ; pour donner à l’expérience de l’immigration une dimension collective et universelle. Cette lecture met en lumière des aventures personnelles, une histoire commune. Un temps d’échange se fera à la suite du spectacle. Avec Clotilde Riesenberger et François Dousset. Musique : Blandine BoréMise en scène : François Dousset. Durée : 1h Dans le cadre des Semaines d’Education Contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations. En partenariat avec LA FAL 44

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/