Neige TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 2 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-02 20:30 – 21:20

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. Chanteur et multi-instrumentiste nantais, Neige manie aussi bien l’origami que les mots. Si l’artiste officie dans différentes formations, comme [OHM] (rock), Baïne (pop) ou Queen Willow (folk), ici, il n’y a que lui, sa voix et les poils qui se dressent. Des morceaux soul et folk, une fenêtre ouverte sur les sentiments et sur la nature. Pour son premier album, “Colors in the Backyard”, composé, joué, arrangé et mixé seul dans un cabanon de jardin, il nous parle d’un regard contemplatif, de poésie, d’acceptation et de simplicité.Avec Neige au chant, à la guitare et batterie, Léo Doublé à la basse et batterie, Amaury Chopin aux claviers et à la guitare. Durée : 50 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/