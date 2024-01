Mike Fly – Festival Hip Opsession TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 28 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-28 20:30 – 21:30

Gratuit : non 10,99 € Billetterie : lekiosquenantais.fr

Beatbox. Mike a fait de sa voix son instrument principal et il est un artiste dont la voix n’est pas seulement entendue, mais ressentie. Il excelle dans l’art du human beatbox (boîte à rythme humaine en français), une technique qui implique la reproduction, uniquement à l’aide d’un micro et de sa voix, des sons de batterie, de basse, de synthétiseur et de scratches. À lui seul, Mike Fly recrée l’essence même de la musique urbaine dans un voyage sensoriel où les frontières entre l’homme et la machine s’estompent. Co-organisé par Pick Up Production et le TNT. Concerts du 27 février au 1er mars 2024 Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024)

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com