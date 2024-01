Éclats de rire en cocotte – Cie l’Atelier Flottant TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, mercredi 28 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-28 10:30 – 11:05

Gratuit : non 10 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Spectacle pour très jeune public, accessible même aux bébés, dès 6 mois ! Dans ce spectacle sans paroles, les enfants et les plus grands deviennent clients du restaurant « Chez Cocotte ». Cocotte, c’est la drôle de mime qui va préparer la recette du jour autour de bruitages et de sons de cuisine réalisés par Toto, son acolyte-musicien. Écrit et interprété par Céline Roucher et Jean-Philippe Laur Durée : 35 min. Représentations du 27 février au 1er mars 2024 à 10h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/