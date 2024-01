Après dimanche, il est dimanche – de et par Émilie Bruguière TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 12:00 –

Gratuit : non 10 € ou 20 € avec la formule déjeuner-spectacle Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Théâtre. « Après dimanche, il est dimanche » est une performance joyeuse et sensible, sur le fil de l’humour et du non-sens, sans trop savoir où est le fil et qui a dit qu’il fallait le suivre. Un univers subtil et décalé, mais à la logique implacable, qui nous emmène bien au-delà de ce que l’on aurait pu imaginer, ou peut-être très exactement à l’endroit que l’on souhaitait. Un solo tonique et inventif, au contact direct du public, une prestation surprenante, proche du stand-up, qui doit pour beaucoup au jeu tonique et généreux de la comédienne, qui offre un véritable moment de convivialité et d’émotions. Écrit et interprété par Émilie BruguièreCréation musicale : Boris Bruguière. Durée : 35 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/