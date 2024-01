Traversées – Des histoires de départs, d’arrivées parfois – par Émilie et Boris Brugière TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 20:30 – 21:20

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Théâtre. “Traversées” explore un répertoire subtil et lumineux sur le thème du voyage et de l’exil. Une composition sensible de ce qui nous met en mouvement, nous pousse au départ, au franchissement des frontières, à nos dépassements intimes. Les univers de ce duo frère-sœur, poétesse et musicien, se répondent, s’amusent, se complètent pour délivrer une folle épopée, joyeuse, humaine, généreuse. Écrit et interprété par Émilie BruguièreCréation musicale de Boris Bruguière Durée : 50 min. Tout public à partir de 10 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/