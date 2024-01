Queen Willow TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 23 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-23 20:30 –

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. Entre fables écologistes et portraits réalistes, le chant de Léo Doublé donne la voix à l’humain et à la nature avec pudeur, empruntant à Chet Baker sa douceur et à Thom Yorke sa sincérité. Tout en veillant à ce que les mots légers comme les mots lourds ne se marchent pas les uns sur les autres, la large palette de couleurs des quatre musiciens nantais rappelle la folk de Sufjan Stevens et la musique cinématographique de Patrick Watson, avec une touche de Radiohead. Avec Léo Doublé au chant et à la guitare, Neige Arnaud à la batterie et aux chœurs, Léa Brianceau au clavier et aux chœurs, Sacha Guyon à la basse.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/