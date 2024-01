Sébastien Marqué – Rétrospective 2013-2023 TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, jeudi 22 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-22 20:30 –

Gratuit : non 5 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Cette soirée court-métrage vous propose de découvrir les œuvres de Sébastien Marqué. Au programme, projection : une rétrospective, une sélection de clips réalisés par Sébastien Marqué entre 2013 et 2023, son court-métrage « Le temps qui vient », réalisé en 2013, et son dernier court-métrage en exclusivité, « XYZ », tourné en 2023, à Rezé. En présence du réalisateur. Incroyablement curieux et passionné, Sébastien Marqué peaufine son art de long métrage en court métrage, de clip en huit clos. S’attachant aux détails, il mêle l’approche de la narration, les notions de rythme, d’intensité, l’urgence du geste et la grâce du rendu. La soirée se terminera avec Grand Yellow Dj set.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/