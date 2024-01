Slamenco TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 17 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 20:30 – 23:00

Gratuit : non Scène ouverte à 18h : gratuite (sur réservation)Tournoi à 20h30 : 11 € / 15 € (sur réservation) Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Micro ouvert et tournoi : une journée pour découvrir l’univers du Slam. de 18h00 à 19h00 – Scène ouverte : En amont du tournoi, afin de permettre à quiconque de monter sur les planches du TNT. de 20h30 à 23h00 – Tournoi de Slam de Poésie : Les équipes présentes ont terminé dans les 4 premières places du dernier championnat de France. Tournoi par équipes et en individuel. Le jury est pris au dernier moment dans le public. Avec les équipes de Nantes, Épinay-sur-Odon, Troyes et Rennes. Organisé par les associations Lapins à Plumes et OGMA Oralité. Relativement peu connu, le Slam de Poésie est un espace d’expression libre. La compétition est juste un prétexte à la performance. L’interaction avec le public est prépondérante au déroulé du spectacle.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/