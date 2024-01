Presque X – de et par David Humeau TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 16 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-16 20:30 – 21:45

Théâtre. Seul en scène, David Humeau est André Poze, drôle de vieux monsieur, espiègle et pétillant, artiste touche-à-tout, qui nous raconte les étapes marquantes de sa longue carrière dans le vaste champ de l’érotisme et de la pornographie. Erudit, il en profite pour explorer l’histoire de l’art, de ses sources paléolithiques jusqu’à ses torrents numériques. Il se multiplie et convoque sur scène quelques-unes des rencontres prestigieuses qui ont jalonné son parcours : Apollinaire, Hitchcock, Georges Bataille, Marcel Duchamp, Picasso… et nous rejoue ses souvenirs des années 80. André jongle avec les doubles sens et nous questionne avec humour sur la liberté d’expression, la consommation, la morale, nos goûts, nos peurs. Sans se voiler la face, il nous promet un spectacle sans nuisance aucune à l’épanouissement physique, mental ou moral des – de 18 ans. Par le rire, il élève le regard. Écrit et interprété par David Humeau Public : à partir de 16 ans. Durée : 1h15 Représentations les 15 et 16 février 2024 à 20h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

