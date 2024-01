Pas 4 mains – Delphine Coutant et Hugues Pluviôse TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 10 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-10 20:30 – 22:00

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. Deux pianos, un face à face, 104 touches blanches et 72 touches de noir partagées en proportions variables entre deux hobos orpailleur et orpailleuse de mots et leurs quatre mains rebelles au piano. 25 chansons qui longent une allée de grands chênes et un jardin de ronces, où l’on croise une pensée-fougère arborescente et une étoile en fuite. Où l’on revit en mer toutes les odyssées, par les courants contraires ou aux grandes marées. Pour de l’humain retrouver la boussole. Delphine Coutant et Hugues Pluviôse : piano, chant, compositions Durée : 1h30 Concerts :vendredi 9 et samedi 10 février 2024 à 20h30dimanche 11 février 2024 à 15h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/