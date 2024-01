Hyperboréal TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 3 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-03 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Réservation conseillée : 02 40 12 12 28

Concert « Les Découvertes » Face à l’impossibilité de faire un compromis entre le rock, le funk et le stoner, Hyperboréal vous a concocté une setlist énergique et hétéroclite. Avec Baïny Diakité et Benjamin Marchand au chant, Marwan Neuman à la basse, Luc Despois et Rodolphe Lamiot à la guitare, Mael Le Cloarec à la batterie. Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/